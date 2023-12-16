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Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
10:54
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?
Buz Devri'nin 4'üncü filmi bu akşam Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. 20.00'de yayımlanacak film için filmseverler ve sinema aşıkları, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu ne, kimler seslendiriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar