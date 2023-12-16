Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?

BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR KONUSU

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor.