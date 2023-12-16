Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 10:54

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?

Buz Devri'nin 4'üncü filmi bu akşam Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. 20.00'de yayımlanacak film için filmseverler ve sinema aşıkları, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu ne, kimler seslendiriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?

Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelen maceraları beyaz perdeye yansıdan Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor, bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?

BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR KONUSU

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?

BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR OYUNCULARI

Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary'

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor konusu! Kanal D Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor oyuncuları kim?
SON DAKİKA