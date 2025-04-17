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BUZAĞI DESTEĞİ 1. DÖNEM ÖDEMELERİ SON DURUM | Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:49
BUZAĞI DESTEĞİ 1. DÖNEM ÖDEMELERİ SON DURUM | Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılan ödemeler gündemde. Nisan ayının sonların yaklaşırken, gözler 1. dönem buzağı desteği ödemelerine çevrildi. Aynı zamanda 2. dönem için başvurular ise geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Buzağı desteği ödeme 2025 takvimi...