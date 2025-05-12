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Haberler Yaşam BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:47

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen buzağı/malak destek ödemeleri, iki taksit halinde yapılmaktadır. Birinci dönem için başvurusunu tamamlayan üreticiler, ödemelerini sorgulama ekranı üzerinden takip edebilmektedir. Öte yandan, ikinci dönem buzağı desteği başvuruları ise nisan ayı itibarıyla başlamış durumda. Peki, buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı ve 2. dönem başvurular hangi tarihe kadar devam edecek?

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Yetiştiricilerin merakla beklediği buzağı ve malak desteği başvuruları için süreç resmen başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 1. dönem destek ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜRKVET sistemine kayıtlı buzağı ve malaklar için geçerli olan bu destek programına başvurular, haziran ayı itibarıyla sona erecek. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem taşıyor. İşte başvuru sürecine dair ayrıntılar...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

BUZAĞI VE MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI!

2025 yılı 2. dönem buzağı ve malak desteklemeleri için başvuru süreci 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Önemli not: Her iki destekleme türü için 1. dönem başvurusunda bulunan yetiştiriciler, 2. dönem için yeniden başvuru yapmış sayılacak. Bu nedenle, 1. dönemde başvuru yapanların ayrıca bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Buzağı/malağın TÜRKVET'te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması,

Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur.

Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buzağı veya malak desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler, bağlı oldukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

Tarımsal örgütlere (birlik veya kooperatif) üye olan yetiştiriciler ise başvurularını, üyesi oldukları kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından henüz 1. dönem buzağı desteği ödemeleri henüz yatırılmadı.

Geçtiğimiz dönme buzağı desteği 1. dönem başvuruları 2 Ocak'ta son bulmuş, ödemeler ise 26 Nisan'dan itibaren hesaplara geçmeye başlmıştı.

Ödemeler üreticinin T.C. kimlik numarası son hanesi ile vergi numarası son hanesine göre yapılıyor ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.