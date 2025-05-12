BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Yetiştiricilerin merakla beklediği buzağı ve malak desteği başvuruları için süreç resmen başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 1. dönem destek ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜRKVET sistemine kayıtlı buzağı ve malaklar için geçerli olan bu destek programına başvurular, haziran ayı itibarıyla sona erecek. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem taşıyor. İşte başvuru sürecine dair ayrıntılar...