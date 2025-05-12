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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
10:47
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU TAKVİMİ: 2. dönem buzağı desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere verilen buzağı/malak destek ödemeleri, iki taksit halinde yapılmaktadır. Birinci dönem için başvurusunu tamamlayan üreticiler, ödemelerini sorgulama ekranı üzerinden takip edebilmektedir. Öte yandan, ikinci dönem buzağı desteği başvuruları ise nisan ayı itibarıyla başlamış durumda. Peki, buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı ve 2. dönem başvurular hangi tarihe kadar devam edecek?