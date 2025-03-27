Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka ilah olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.