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Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
22:33
Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!
Tüm dünyada ses getiren Çağrı filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. İslam dininin ilk yıllarına odaklanan yapım uluslararası ismiyle 'The Message' olarak biliniyor. Anthony Quinn'in başrolünde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Mustafa Akkad oturuyor. Peki, Çağrı filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?