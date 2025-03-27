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Haberler Yaşam Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 22:33

Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Tüm dünyada ses getiren Çağrı filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. İslam dininin ilk yıllarına odaklanan yapım uluslararası ismiyle 'The Message' olarak biliniyor. Anthony Quinn'in başrolünde yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Mustafa Akkad oturuyor. Peki, Çağrı filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

Çağrı filmi oyuncuları ile dikkat çekiyor. Uzun yıllar önce çekilen film bugün hala izleyenleri ekran başına kilitliyor. Bu akşam yayında olacak yapım sinemaseverleri bekliyor. Peki; Çağrı filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

ÇAĞRI FİLMİ KONUSU

Çağrı, 6. yüzyılda Mekke'de Cahiliye Devri hüküm sürerken Hz.Muhammed'in Hz. Cebrail'den aldığı vahiyle insanları tek ve yegane tanrı olan Allah'a iman etmeye davet etmesini konu ediniyor. Vahiyden önce şehirde köle ticareti, alkol tüketimi ve yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in ziyaretiyle insanları Allah'a iman etmeye davet ederek şehrin yönetimindeki vahşi uygulamalara karşı çıkar.

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Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

Müslümanların ordusu, deneyimsiz olmasına rağmen Bedir Savaşı'nı kazanır. Uhud Savaşı'ndan sonra 10 yıllık bir barış anlaşması kabul edilir ve bu süre İslam'ın yayılması için değerlendirilir. Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğu ve Allah'tan başka ilah olmadığı haberi, hızla Arap yarımadasına yayılır.

Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI

Anthony Quinn (Hamza bin Abdülmuttalib)
Irene Papas (Hind bint Utbe)
Michael Ansara (Ebu Süfyan)
Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi)
Michael Forest (Halid bin Velid)
André Morell (Ebu Talib)
Robert Brown (Utbe bin Rebia)
Garrick Hagon (Ammar bin Yasir)
Rosalie Crutchley (Sümeyye)
Damien Thomas (Zeyd bin Harise)
Bruno Barnabe (Ümeyye bin Halef)
Martin Benson (Ebu Cehil)
Neville Jason (Cafer)

Çağrı filmi konusu ne , oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de!

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yapımı Çağrı filminin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.