Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri

Çağrı Telkıvıran hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Aranjör, besteci ve söz yazarı kimliği ile günümüze kadar bir çok başarılı yapımın altına imzasını atmıştır. Geçmişten günümüze bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, nereli?