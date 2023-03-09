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Haberler Yaşam Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:48

Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri

Aranjörlük yapan Çağrı Telkıvıran son günlerde medya gündeminde yer alıyor. Çağrı Telkıvıran başta Oğuzhan Koç olmak üzere Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isimle çalışmıştır. Peki Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri

Çağrı Telkıvıran hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Aranjör, besteci ve söz yazarı kimliği ile günümüze kadar bir çok başarılı yapımın altına imzasını atmıştır. Geçmişten günümüze bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, nereli?

Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.

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Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri
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