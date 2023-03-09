Haberler
Yaşam
Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
12:48
Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çağrı Telkıvıran hayatı ve kariyeri
Aranjörlük yapan Çağrı Telkıvıran son günlerde medya gündeminde yer alıyor. Çağrı Telkıvıran başta Oğuzhan Koç olmak üzere Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık gibi pek çok ünlü isimle çalışmıştır. Peki Çağrı Telkıvıran kimdir, kaç yaşında, nereli?