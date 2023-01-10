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Haberler Yaşam Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:03

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına 1961 yılından beri kutlanmakta olan bu önemli gün bu yıl da unutulmadı. Basın mensuplarının bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için araştırmalarına başladı. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? Bu başlık altından kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözlerine erişebilirsiniz.

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ülkemize özgü özel günler arasında yer alıyor. Her yıl 10 Ocak'ta kutlanan bu önemli gün, basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına kutlanıyor. Gazetecilik mesleğini icra edenlerin bu özel gününü kutlamak isteyenler, kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için arama motorlarına yöneldi. Bazın mensupların haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 10 Ocak 1961 tarihi sektör için oldukça mühimdir. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi, önemi ve en güzel kutlama mesajları.

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Tüm basın çalışanlarına özgü olan bu gün, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den bu yana 10 Ocak'ta düzenlenmektedir. Bu özel gün yalnızca Türkiye'de kutlanmaktadır.

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Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961-1971 yılları arasında "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

"Dokuz Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin '10 Ocak Gazeteciler Gününü' kutlarım.

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Çalışan Gazeteciler Günü mesajları yayında! 2023 En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

Kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

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