Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

Tam kapanmada çalışanlara yasak var mı konusu, 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile beraber merak konusu oldu. Türkiye genelinde tam kapanma, 29 Nisan itibarı ile başladı. Bu noktada, birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, tam kapanmada işçilere ve çalışanlara yasak var mı sorusu yer alıyor. Zira, inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi yasak muaf mı, sokağa çıkma yasağında işe gidebilir mi konusu yanıt buldu.