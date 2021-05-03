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Haberler Yaşam Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:27

Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

Tam kapanma süreci 29 Nisan itibarı ile başladı. Bu noktada, tam kapanmada konusuda en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. İnşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. genelgesi yayınlanırken inşaat işçisi, tekstil işçisi, fabrika işçisi sokağa çıkma yasağında işe gidebilir mi, yasaktan muaf mı konusu netlik kazandı. İşte, tam kapanmada çalışanlara ve işçilere yasak var mı konusuyla ilgili son gelişmeler

Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

Tam kapanmada konusu, 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile beraber merak konusu oldu. Türkiye genelinde tam kapanma, 29 Nisan itibarı ile başladı. Bu noktada, birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, tam kapanmada işçilere ve çalışanlara yasak var mı sorusu yer alıyor. Zira, inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. genelgesi ile inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi yasak muaf mı, sokağa çıkma yasağında işe gidebilir mi konusu yanıt buldu.

Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

TAM KAPANMADA HANGİ DÜKKAN, MAĞAZA YA DA İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Yukarıda anılan açık olacak işletmeler aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

TAM KAPANMADA ÇALIŞANLARA YASAK VAR MI?

Genelgede, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı.

İşte, yasaktan muaf olanlar;

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