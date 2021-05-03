Çalışanlar ve işçiler yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri, fabrika işçileri ve tekstil işçileri işe gidebilir mi, yasak var mı?

TAM KAPANMADA HANGİ DÜKKAN, MAĞAZA YA DA İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Yukarıda anılan açık olacak işletmeler aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.