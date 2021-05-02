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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi (görev belgesi) nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:58

() nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

, 17 günlük yasak boyunca işe gitmek isteyen vatandaşlar tarafından alınmak zorunda. e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk nedeni ile belgenin temini konusu zorluk yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı da konulu duyurusunda EK-1 izin belgesi indir başlığı altında alternatif yöntemleri açıkladı. EK-1 görev izin belgesi indir işlemi yapıldıktan sonra işyeri/firma yetkili tarafından imzalanma suretiyle de düzenlenebilecek. Peki, görev belgesi olarak da bilinen çalışma izin belgesi nereden alınır ve nasıl doldurulur? İşte, e-Devlet çalışma izin belgesi alma ve EK-1 görev izin belgesi indir ekranı

Çalışma izin belgesi görev belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

17 günlük yasak boyunca muaf grupta yer alan kişiler, İçişleri Bakanlığı almaları ve yanlarında taşıması gerekiyor. e-Devlet çalışma izin belgesi ekranı erişime açılırken yoğunluktan dolayı sistemde zaman zaman sorun yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görev izin belgesi hakkında açıklama gelirken çalışma izin belgesi alma için alternatif yöntemler belirtildi. Buna göre, EK-1 görev bölgesi indir işlemi yapıldıktan sonra şirket ya da firma yetkililere imzalatılabilir. Bu da görevi görüyor. Bununla beraber, gün içerisinde sık sık çalışma izin belgesi nereden alınır ve nasıl doldurulur İşte, İçişleri Bakanlığı EK-1 görev belgesi indir ve e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı

Çalışma izin belgesi görev belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.

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Çalışma izin belgesi görev belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık" denildi.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA EKRANI

E-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışma izin belgesi görev belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Çalışma izin belgesi görev belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nasıl alınır, EK-1 örneği nedir?

EK-1 KAMU PERSONELİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İNDİR

EK-1 GÖREV BELGESİ İNDİR

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