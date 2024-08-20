Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
14:02
ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?
Çalışma saatleri düşecek mi sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çeşitli Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ardından ülkemizde de mesai saatlerine yönelik somut adımlar atılıyor. Buna göre haftalık mesai saatlerinin 45'ten, 40 saate düşürülmesi gündemde. İş Kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler geliyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak? İşte esnek çalışma düzenlemesi son durum ve detaylar...