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Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:02

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

Çalışma saatleri düşecek mi sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çeşitli Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ardından ülkemizde de mesai saatlerine yönelik somut adımlar atılıyor. Buna göre haftalık mesai saatlerinin 45'ten, 40 saate düşürülmesi gündemde. İş Kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler geliyor. Peki; Çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak? İşte esnek çalışma düzenlemesi son durum ve detaylar...

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

Çalışanların daha verimli olabilmesi için mesai saatlerini düşürecek düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili birtakım gelişmeler bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ardından gözler şimdi Türkiye'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma saatleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, düzenlemelerin hayata geçirilmesi için adımlar atılacağını belirtti. Peki; Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? İşte mesai saatleri düzenlemesi son dakika gelişmeleri.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." sözlerine yer vermişti.

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ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldiği biliniyor.

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 SON DAKİKA: Çalışma saatleri düşüyor mu, günde kaç saat mesai olacak, özel sektör mesai saatleri ne kadar kısalacak?

İlk olarak sabah.com.tr'nin ulaştığı ve üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

  • Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
  • İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
  • İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
  • Trafik sıkışıklığını azaltmak
  • Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
  • İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek
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