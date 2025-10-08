Haberler
Yaşam
Çalışmak İle İlgili Sözler - Çabalamak ve Çalışmakla İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 08.10.2025 13:54
Çalışmak İle İlgili Sözler - Çabalamak ve Çalışmakla İlgili Sözler
Çalışmak, hayatın ilerlemesini sağlayan en güçlü eylemlerden biridir. Emek vermek, sadece başarıya ulaşmanın değil, aynı zamanda insanın kendi değerini keşfetmesinin de yoludur. Büyük düşünürler ve yazarlar, çalışmayı kimi zaman azmin sembolü, kimi zaman da hayatın en onurlu mücadelesi olarak anlatmışlardır. İşte çalışmak, emek vermek ve çabalamak üzerine en anlamlı, kısa, uzun ve düşündürücü sözler…