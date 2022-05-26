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Giriş Tarihi: 26.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 18:23

Camdaki Kız 44. yeni bölüm izle! 26 Mayıs 2022 Camdaki Kız 44. yeni ve son bölüm Kanal D ile izle seçeneği...

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız 44. Yeni bölüm izle ekranı ile akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Dizide bu hafta Hayri, Nalan'a veda ediyor. Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlarken özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Camdaki Kız son bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte 26 Mayıs 2022 Camdaki Kız 44. yeni ve son bölüm Kanal D ile izle ekranı ve tüm detaylar...