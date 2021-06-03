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Haberler Yaşam Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 17:31

izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

Camdaki Kız son bölümünde Feride'nin günahlarından arınması için Nalan'a yaptığı eziyetler açığa çıkar. , Nalan'ın zorla içtiği ilacın ciddi bir alerjik reaksiyona sebep olduğunu gözler önüne serer. Feride'nin yaptıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte Nalan'ı kurtarmak için nikah işlemleri hızlandırılır. Bu sırada Cana, Sedat'tan intikam almak için Feride'yi şoka uğratacak açıklamalarda bulunur. Bu sahneler, Cana Feride'ye ne söylüyor sorusunu doğurdu. Dizinin sevenleri Nalan ve Sedat'ın akıbetini merak ediyor. izle!

Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona uyarlanan yine izleyiciyi şaşkına çevirdi. Cana'nın söyledikleri karşısında Feride'nin uğradığı şok, Sedat ve Nalan arasındaki ilişkiyi yeni bir krizin beklediğini gösterdi. İzleyiciler, heyecanla dizinin yeni bölümünü bekliyor. fragmanı haberimizde.

Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Önceki bölümün sonunda fenalaşan Nalan'ın, annesinin zorla içirdiği karışım sebebiyle alerjik reaksiyon geçirdiği öğrenilir. Feride'nin Nalan'a yaptıklarının açığa çıkmasıyla birlikte hem babası hem de Koroğlu ailesi Nalan'ın iyiliği için nikah işlemlerini öne almaya karar verir. Çift evlilik mutluluğu içindeyken bu sırada Sedat tarafından tekrar reddedilen Cana Sedat'la uğraşmaktan geri durmaz ve intikam için Feride'ye bazı gerçekleri açıklar. Cana Feride'ye ne söyleyecek, Sedat ile Nalan'ın arasını bozabilecek mi?

Camdaki Kız 8. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle

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Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Nalan'ın Sedat'la yakınlaşması üzerine Nalan'a türlü cezalar verir ve her geçen gün işkencenin dozunu arttırır. En sonunda Nalan'ı eve kapatarak günahlarından arınması için ona bazı karışımlar içirir. Sedat Cana'yla ilişkisini sonlandırmaya çalışsa da Cana onun peşini bırakmaz ve Sedat ile Nalan'ın arasını bozmaya çalışır.

Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Feride Nalan'ı Sedat'tan ve Koroğlu ailesinden saklamaya çalışırken Koroğlu ailesi Nalan'a geçmiş olsun ziyaretine gelir. Bu sırada fenalaşan Nalan'ı Muzo bulur. Böylece Feride'nin yaptıkları bir bir açığa çıkar. Koroğlu evinde ise Gülcihan eşine kırgın olduğu için evden gitmiş süsü vererek AVM'ye gizlenir. Onu içinde bulunduğu durumdan Muzo kurtaracaktır.

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