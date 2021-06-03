Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde Cana Feride’ye ne söylüyor?

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Önceki bölümün sonunda fenalaşan Nalan'ın, annesinin zorla içirdiği karışım sebebiyle alerjik reaksiyon geçirdiği öğrenilir. Feride'nin Nalan'a yaptıklarının açığa çıkmasıyla birlikte hem babası hem de Koroğlu ailesi Nalan'ın iyiliği için nikah işlemlerini öne almaya karar verir. Çift evlilik mutluluğu içindeyken bu sırada Sedat tarafından tekrar reddedilen Cana Sedat'la uğraşmaktan geri durmaz ve intikam için Feride'ye bazı gerçekleri açıklar. Cana Feride'ye ne söyleyecek, Sedat ile Nalan'ın arasını bozabilecek mi?

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