Bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu? 13 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Camdaki Kız yeni bölümü için gözler 13 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı listesine çevrildi. Perşembe günlerinin sevilen roman uyarlaması dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek oluşu nedeniyle "Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu, bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları ile diziseverlerin gündem. Dizinin yerine bu hafta yayın akışında Yabancı Sinema Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi izleyenleriyle buluşacak. Peki, 13 Ocak Kanal D yayın akışı ile Camdaki Kız bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...