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Haberler Yaşam Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 20:23

Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız 40. yeni bölümü 21 Nisan Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Camdaki Kız canlı izle ekranı Kanal D üzerinden erişime açıldı. Nalan'ın Hayri'yle olan yakınlığı ifşa olur. Bu durumu öğrenen Feride Nalan'dan acı bir intikam alır. Muzo'nun hayatında ise umulmadık gelişmeler meydana gelir. Nalan ve Sedat'ı yeni bölümde neler bekliyor? Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

Camdaki Kız 40. Bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Camdaki Kız canlı izle ekranı da erişime açıldı. Nalan'a aşkını ilan etmeye karar veren Hayri kendini hiç beklemediği bir keşmekeşin ortasında bulurken, içine düştükleri durum Nalan'ın kabuslarını yeniden yaşamasına sebep olur. Öte yandan, Cana da Nalan'ın Hayri ile yakınlığını fırsat bulur. Köşeye sıkışan Nalan bu çıkmazdan nasıl kurtulacak? Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle linki!

Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE

Camdaki Kız 40. Bölümü kesintisiz ve canlı olarak izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz;

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Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun intikamını Nalan'dan alacaktır. Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır. Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

Camdaki Kız canlı izle: Kanal D canlı yayın ekranı ile Camdaki Kız 40. Bölüm tamamı izle!

CAMDAKİ KIZ 39. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız 39. Bölümde Feride, Nalan ve Hayri'yi takip ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kız yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 39. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 39. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Hayri'nin kendisine olan duygularını öğrenirken Feride'den kendini nasıl koruyacak?

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Nalan, çocukluğunda aşk duygusuna Feride'den gördüğü baskıyla adeta tövbe eder. Nalan'ın Feride'yle olan imtihanı devam ederken geçmiş peşini bırakmaz. Billur, bu zor günlerde yine Nalan'ın yanındadır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Hayri'nin Nalan'la olan yakınlığı Feride'yi farklı planlar yapmaya itiyor. Hayri, arkasını her döndüğünde Feride'yi görmeye mahkum oluyor.

Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in serbest bırakılması için karşılığında yüksek meblağda istenir. Selen ve Cavit, rehin alınan Levent'i kurtarabilecek mi?

Nalan, arabada içinde kendi fotoğrafının olduğunu gördüğü Hayri'nin cüzdanını bulur. Nalan yaşadığı şoku atlatıp konağa döndüğünde cüzdanı birilerinin bulabileceği şekilde yere koyar. Feride ise Nalan'ı takip ettiğinde Hayri'nin cüzdanını ele geçirir. Feride, Hayri'nin cüzdanında Nalan'ın fotoğrafını görecek mi?

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