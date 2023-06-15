Haberler Yaşam Camdaki Kız kitap finali nasıl, Nalan Sedat’la evlenecek mi? Kanal D Camdaki Kız kitap sonu ve özeti

Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:26

Camdaki Kız finali gündemdeki yerini almış durumda. 13 Haziran akşamı finalini yapacak olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi için, Camdaki Kız kitap finali nasıl sorusu yanıt arıyor. Hayri'yi Laz Kızı öldürürken, Nalan Sedat'la tekrardan evlenecek mi sorusu yanıt arıyor. 2 sezondur Nalan'ın yolculuğu Kanal D ekranlarına taşınırken, final bölümünde "Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor." Peki, Camdaki Kız kitap finali nasıl? İşte Camdaki Kız kitap sonu ve özeti