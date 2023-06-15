Camdaki Kız kitap finali nasıl, Nalan Sedat’la evlenecek mi? Kanal D Camdaki Kız kitap sonu ve özeti

Camdaki Kız finali gündemdeki yerini almış durumda. 13 Haziran akşamı finalini yapacak olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi için, Camdaki Kız kitap finali nasıl sorusu yanıt arıyor. Hayri'yi Laz Kızı öldürürken, Nalan Sedat'la tekrardan evlenecek mi sorusu yanıt arıyor. 2 sezondur Nalan'ın yolculuğu Kanal D ekranlarına taşınırken, final bölümünde "Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor." Peki, Camdaki Kız kitap finali nasıl? İşte Camdaki Kız kitap sonu ve özeti