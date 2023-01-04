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İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 15:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
16:19
İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...
Eda Taşpınar, 2023'e camide çektirdiği bir fotoğraf karesiyle girdi. Uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccadelere basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Eda Taşpınar'a tepki yağdı. Camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Taşpınar, içerisinin ibadethane olduğunu düşünmediğini belirterek "Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" dedi.