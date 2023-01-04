İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

İFADESİNE SABAH ULAŞTI



Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesine gelen Eda Taşpınar'ın savcılıkta verdiği ifadesine SABAH ulaştı. Taşpınar ifadesinde 'Ben açık alanlarda sosyal medya hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda fotoğraflar çektiriyorum. Sultanahmet'te bulunan otele de fotoğraf çekmek için görüşme yaptık ve anlaştık. Otele giriş yaptıktan sonra bana hazırlanmam için oda tahsis ettiler' diye konuştu.