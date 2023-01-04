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Haberler Yaşam İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:19

İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

Eda Taşpınar, 2023'e camide çektirdiği bir fotoğraf karesiyle girdi. Uygunsuz kıyafetle girdiği camide ayakkabıyla seccadelere basan ve ters çevirdiği sehpanın üzerine oturan Eda Taşpınar'a tepki yağdı. Camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Taşpınar, içerisinin ibadethane olduğunu düşünmediğini belirterek "Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" dedi.

DENİZ YUSUFOĞLU
ATAKAN IRMAK
İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

Camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

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İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

Taşpınar öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade veren Taşpınar daha sonra adliyeden ayrıydı.

İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

'İBADETHANE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Eda Taşpınar'ın sosyal medyada bir cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye gelen Taşpınar, savcılığa verdiği ifadesinde fotoğraf çektirdiği yerin Cami olduğunu bilmeediğini söyledi.

İfadesine SABAH ulaştı! Eda Taşpınar kendini böyle savundu: Cami olduğunu anlamamış...

İFADESİNE SABAH ULAŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesine gelen Eda Taşpınar'ın savcılıkta verdiği ifadesine SABAH ulaştı. Taşpınar ifadesinde 'Ben açık alanlarda sosyal medya hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda fotoğraflar çektiriyorum. Sultanahmet'te bulunan otele de fotoğraf çekmek için görüşme yaptık ve anlaştık. Otele giriş yaptıktan sonra bana hazırlanmam için oda tahsis ettiler' diye konuştu.

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