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CAN BORCU 1. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Can Borcu ilk bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 21.12.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
18:34
CAN BORCU 1. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Can Borcu ilk bölüm izle tek parça
ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Can Borcu ilk bölüm izle ekranı seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek. 21 Aralık 2024 tarihli ilk bölümde başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. İşte, ATV dizi ekranı ile Can Borcu 1. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...