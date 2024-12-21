CAN BORCU 1. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Can Borcu ilk bölüm izle tek parça

Birbirinden iddialı yapımları bünyesinde barındıran ATV yeni bir dizi başlıyor. Can Borcu ilk bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi oyuncuların yer aldığı yapımda kızıyla sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen Mehmet ile evliliğindeki şüphelerin peşinden giden Handan'ın hikayesi milyonları ekranlara bağlayacak. İşte, ATV ekranı iel Can Borcu 1. Bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...