CAN BORCU 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ATV ekranlarında Can Borcu yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Aile bağları, ebeveynlik, dostluk ve aşk gibi temaları işleyen dizi, güçlü hikayesiyle büyük ilgi görüyor. Son bölümün ardından izleyiciler, gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?