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CAN BORCU 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
23:35
CAN BORCU 11.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
ATV ekranlarında Can Borcu 11. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Her cumartesi izleyiciyle buluşan dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Bülent İnal ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı yapımın son bölümünün ardından, izleyiciler gelecek haftaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı,haftaya neler yaşanacak?