Can Borcu 2. bölüm izle! ATV ile Can Borcu yeni bölüm izle full HD

Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.

Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?