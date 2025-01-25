Can Borcu 6. bölüm izle! ATV ile Can Borcu son bölüm izle full HD

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur.

Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar. Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır.