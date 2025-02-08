CAN BORCU 8. BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Can Borcu yeni bölüm izle HD

Şükran, Asya ile tanışırken, Çınar da Ferit'in hayatındaki önemli bir gerçeği öğrenir ve ona bir seçim yapması için fırsat tanır. Mehmet, Dayı Hakan'ın gözaltına alınmasını sağlar. Bunu öğrenen Emel, Dayı Hakan'ı planlarına dahil eder.