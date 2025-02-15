CAN BORCU 9. BÖLÜM HD İZLE: 15 Şubat ATV dizi ekranı ile Can Borcu yeni bölüm izle

Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.