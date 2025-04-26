CAN BORCU SON BÖLÜM İZLE! Can Borcu 17. bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD, tamamı!

SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bizim Handan Hanım'la aramızda arkadaşlıktan öte bir şey yok…"

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak. Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.