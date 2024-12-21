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CAN BORUCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'de bu akşam! Can Borcu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
11:00
CAN BORUCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'de bu akşam! Can Borcu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Reyting rekorları kıran dizilerin yayın kanalı ATV'nin yeni dizisi Can Borcu yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve anlatacağı hikâye merakla bekleniyor. Kızıyla sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen Mehmet ile evliliğindeki şüphelerin peşinden giden Handan'ın yolları bir tesafüle kesişecektir. Peki, ATV'nin yeni dizisi Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?