CAN BORUCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de bu akşam! Can Borcu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Trafik kazasıtyla yolları kesişen iki ailenin hayatını anlatan dizi Can Borcu her perşembe ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi oyuncuların yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?