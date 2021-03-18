Çanakkale Savaşı ne zaman kaç yılında yapıldı? Çanakkale Savaşı toplam kaç yıl sürdü? İşte tarihi ve özeti!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Şehitler rahmetle anılırken İtilaf Devletleri'ne karşı alınan mutlak zafer yurt genelinde unutulmayacak. Şanlı tarihimizde önemli bir yer edinen Çanakkale Savaşları hakkında bilgi edinmek isteyenler ise Çanakkale Savaşı ne zaman, kaç yılında oldu ve kaç yıl sürdü sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor.

ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN OLDU VE KAÇ YIL SÜRDÜ?

13 Ocak 1915'te İngiliz Harp Konseyi toplantısında "Hedefi İstanbul olmak üzere, Gelibolu Yarımadası'nı topa tutmak ve almak için, şubat ayında sefer hazırlıklarına başlanması" kararı alındı. 19 Şubat'ta başlayacak harekatın asıl hedefi İstanbul olarak belirlendi.