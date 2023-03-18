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Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:16

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

Çanakkale Türküsü sözleri, yalnızca Çanakkale Zaferi'ni değil, vatan müdafaasını ve milli mücadeleyi yansıtan eşsiz bir eserdir. "Çanakkale içinde aynalı çarşı" dizesiyle başlayan şiir, bestesiyle akıllara kazınmış; "Çanakkale içinde vurdular beni" sözleriyle her Türk ferdinin kalbini sızlatmıştır. Kastamonu yöresine ait olan Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri, milli mücadele ruhunu ifade etmek adına okullarda öğrencilere de anlatılmaktadır. Peki, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi? İşte bu türkünün hikayesi ve bestecisi…

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

Çanakkale Türküsü hikayesi, vatanımızı savunan ve bu yolda şehit düşen Türk askerlerinin anısını içinde barındırmaktadır. "Çanakkale içinde aynalı çarşı" sözleriyle başlayan türkünün yöresi ve hikayesi, şiirin ruhunu daha iyi anlamak amacıyla araştırılmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi soruları yanıt aramaktadır. Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi haberimizin devamında.

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

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Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anısına yazılan Çanakkale Türküsü bir mektuptan esinlenilerek yazılmıştır. Mektubun sahibi ise 'Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış' adlı kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. Seyfullah 1903 yılında doğmuştur. Savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemdeki lisenin 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubunun üzerinde 19 Eylül 1914 tarihi görülmektedir. Seyfullah bu mektubu Çanakkale'den annesine yazmıştır.

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

İşte bu türküye konu olan Seyfullah'ın annesine yazdığı mektup:

''Sevgili Anneciğim,

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul'a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum. Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

Oğlunuz Seyfullah.''

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