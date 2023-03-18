Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi: Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi?

Çanakkale Türküsü sözleri, yalnızca Çanakkale Zaferi'ni değil, vatan müdafaasını ve milli mücadeleyi yansıtan eşsiz bir eserdir. "Çanakkale içinde aynalı çarşı" dizesiyle başlayan şiir, bestesiyle akıllara kazınmış; "Çanakkale içinde vurdular beni" sözleriyle her Türk ferdinin kalbini sızlatmıştır. Kastamonu yöresine ait olan Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri, milli mücadele ruhunu ifade etmek adına okullarda öğrencilere de anlatılmaktadır. Peki, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı hikayesi nedir, sözlerini kim yazdı ve ne zaman bestelendi? İşte bu türkünün hikayesi ve bestecisi…