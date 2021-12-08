Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada hızla yayılan 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video milyonları ayağa kaldırmış cani baba Yunus Göç tutuklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edildiği bildirildi. Minik bebeğin tedavisi geçtiğimiz gün sona ermiş ve taburcu edilmişti. Vatandaşlar alınan kararla ilgili "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sosyal medyada hızla yayılan Gaziantep'te 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video ile gündeme gelen cani baba Yunus Göç ile ilgili gelen son dakika gelişmesinin detayları...