Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

Sosyal medyada infiale sebep olan Gaziantep'te 3 aylık bir bebeği darp eden cani baba Yunus Göç ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Bebeğe adeta işkence eden şahıs, ülke genelinde büyük tepki görürken öte yandan Gaziantep'teki skandal görüntüler kan dondurmuştu. Bu noktada "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşkence uygulanan 3 aylık bebeğin, görüntülerdeki çığlıkları milyonları ayağa kaldırmıştı. Peki, Gaziantep bebeğine şiddet uygulayan saldırgan baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? İşte detaylar...