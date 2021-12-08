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Haberler Yaşam Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç'e verilecek ceza belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:32

Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç'e verilecek ceza belli oldu mu?

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada hızla yayılan 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video milyonları ayağa kaldırmış cani baba Yunus Göç tutuklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edildiği bildirildi. Minik bebeğin tedavisi geçtiğimiz gün sona ermiş ve taburcu edilmişti. Vatandaşlar alınan kararla ilgili "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sosyal medyada hızla yayılan Gaziantep'te 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video ile gündeme gelen cani baba Yunus Göç ile ilgili gelen son dakika gelişmesinin detayları...

Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

Sosyal medyada infiale sebep olan Gaziantep'te 3 aylık bir bebeği darp eden cani baba Yunus Göç ile ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Bebeğe adeta işkence eden şahıs, ülke genelinde büyük tepki görürken öte yandan Gaziantep'teki skandal görüntüler kan dondurmuştu. Bu noktada "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşkence uygulanan 3 aylık bebeğin, görüntülerdeki çığlıkları milyonları ayağa kaldırmıştı. Peki, Gaziantep bebeğine şiddet uygulayan saldırgan baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? İşte detaylar...

Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

YUNUS GÖÇ KİMDİR?

Gaziantep'te yaşanan korkunç olay milyonların gündemindeki yerini aldı. Henüz 3 aylık olan bebeğe dakikalarca şiddet uygulayan cani babanın sosyal medyada yayılan görüntüleri milyonların tepkisini çekti.

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Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası minik bebeğe şiddet uygulayan Yunus Göç gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba Yunus Göç bebeği öldüresiye dövdü

Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

YUNUS GÖÇ'ÜN CEZASI NE OLACAK?

Gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, cezası ne oldu? Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebeği öldüresiye döven Yunus Göç’e verilecek ceza belli oldu mu?

CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. İsmail Demir, tarafından tedavisi normal serviste sürdürülen Cihan bebek, bu sabah saatlerinde taburcu edilerek annesiyle birlikte evine gönderildi.

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