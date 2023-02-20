Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Çankırı'da Gezilecek Yerler
Büyük bölümü harika ormanlarla kaplı olan Çankırı ili, yaz aylarında özellikle gezginlik faaliyeti yürüten kişilerce ziyaret edilmek istenen kentlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel dönemlerde, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çok önemli medeniyetlere de kent olmuş olan Çankırı birçok gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere, mekanlara ve alanlara sahiptir. İşte, Çankırı'da gezilecek yerler;
- Tuz Mağarası
- Çankırı Kalesi
- Çankırı Müzesi
- Sakaeli Kaya Mezarları
- Çankırı Evleri
- Balıklı Göl
- Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü
- Cendere (Salman) Höyük
- Ulu Camii
- Buğday Pazarı Medresesi
- Koca Meşe
- Alpsarı Göleti
- Çankırı Tarihi Çamaşırhane Müzesi
- Kırkpınar Yaylası
- Ilgaz Dağı Milli Parkı
- Yapraklı Büyük Yayla
- Ilgaz Bozan Kaplıcası
- Eldivan Bülbül Pınarı
- Sakaeli Peri Bacaları
- Akbaş Köyü Köprüsü
- İndağı Kaya Mezarları
- Hüyük Yeraltı Şehri
- Taş Mescid
- Çankırı Saat Kulesi
- Çivitcioğlu Medresesi
- Kadınçayırı Tabiat Parkı
- Taş Mektep
- Cam Seyir Teras
- Tarihi Karataş Hamamı
- Hazım Dağlı Tabiat Parkı
Çankırı Gezilecek Yerler
Çankırı'ya tarihteki ilk yerleşimlerin milattan önce 7000-5000 yılları arası olduğu tahmin edilmektedir. Frig, Hitit, Pers, Kimmer, Roma, Bizans, Selçuk, Danişment, Candarlı ve Osmanlı gibi medeniyetlerin hakimiyetlerinde de var olan Çankırı ayrıca Büyük İskender'in hükümdarlığını da görmüştür. Bu sayede tarihi açıdan oldukça çeşitli olan kent, bir yandan da mevsimsel değişimlerinin getirisi olarak eşsiz bir doğaya sahiptir. Bu sebeplerden ötürü, Çankırı'ya gerek kültür turizmi için, gerek ise doğa turizmi için ziyaret gerçekleştirmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazladır.
Çankırı gezisi esnasında başlıca gezilmesi gereken yerler arasında hiç şüphesiz; Çankırı Kalesi, Çankırı Müzesi, Cendere Höyük, Sakaeli Kaya Mezarları, Tuz Mağarası, Ahşap Köprü ve Ulu Camii yer almaktadır. Çankırı gezilecek yerler açısından çok çeşitliliğe sahip olmasının yanı sıra, mutfağıyla da ilgi çekmeyi başarmakta olan kentler arasındadır. Özellikle; cimcik hamuru çorbası, yaren güveci, sarımsaklı et, yazma çöreği, mıkla, ince ekmek muskası ve tatar hamuru çorbası yöresel yemekleri, Çankırı gezisi esnasında denenmeye değerdir.