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Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:04

Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Nüfusu 180.000 olan Çankırı ili, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Birbirinden farklı birçok medeniyetin topraklarında var olmuş olması sebebiyle, Çankırı içerisinde birçok kültürel tarihi yapı bulunmaktadır. Bu sebeple, Çankırı'da gezilecek yerler başlığı insanlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İşte, doğal güzellikleriyle de insanların ilgisini çekmekte olan Çankırı'da gezilecek yerler - Çankırı gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimiz...

Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Kış ayları yağmurlu ve çok soğuk geçen Çankırı'da, yaz ayları kurak ve sıcak geçmektedir. Gezi ve turizm için hava şartlarının daha uygun olacağı mevsim ise yaz mevsimidir. Kaya tuzunun başkenti olarak da bilinen Çankırı, mevsimsel durumlarına bağlı olarak bolca ormana sahiptir. Tarihsel geçmişi de çok eskiye dayanmakta olan Çankırı ili gezginlerin ilgisini çekmektedir. Dilerseniz, Çankırı gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Çankırı'da Gezilecek Yerler

Büyük bölümü harika ormanlarla kaplı olan Çankırı ili, yaz aylarında özellikle gezginlik faaliyeti yürüten kişilerce ziyaret edilmek istenen kentlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel dönemlerde, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çok önemli medeniyetlere de kent olmuş olan Çankırı birçok gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere, mekanlara ve alanlara sahiptir. İşte, Çankırı'da gezilecek yerler;

  • Tuz Mağarası
  • Çankırı Kalesi
  • Çankırı Müzesi
  • Sakaeli Kaya Mezarları
  • Çankırı Evleri
  • Balıklı Göl
  • Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü
  • Cendere (Salman) Höyük
  • Ulu Camii
  • Buğday Pazarı Medresesi
  • Koca Meşe
  • Alpsarı Göleti
  • Çankırı Tarihi Çamaşırhane Müzesi
  • Kırkpınar Yaylası
  • Ilgaz Dağı Milli Parkı
  • Yapraklı Büyük Yayla
  • Ilgaz Bozan Kaplıcası
  • Eldivan Bülbül Pınarı
  • Sakaeli Peri Bacaları
  • Akbaş Köyü Köprüsü
  • İndağı Kaya Mezarları
  • Hüyük Yeraltı Şehri
  • Taş Mescid
  • Çankırı Saat Kulesi
  • Çivitcioğlu Medresesi
  • Kadınçayırı Tabiat Parkı
  • Taş Mektep
  • Cam Seyir Teras
  • Tarihi Karataş Hamamı
  • Hazım Dağlı Tabiat Parkı

Çankırı Gezilecek Yerler

Çankırı'ya tarihteki ilk yerleşimlerin milattan önce 7000-5000 yılları arası olduğu tahmin edilmektedir. Frig, Hitit, Pers, Kimmer, Roma, Bizans, Selçuk, Danişment, Candarlı ve Osmanlı gibi medeniyetlerin hakimiyetlerinde de var olan Çankırı ayrıca Büyük İskender'in hükümdarlığını da görmüştür. Bu sayede tarihi açıdan oldukça çeşitli olan kent, bir yandan da mevsimsel değişimlerinin getirisi olarak eşsiz bir doğaya sahiptir. Bu sebeplerden ötürü, Çankırı'ya gerek kültür turizmi için, gerek ise doğa turizmi için ziyaret gerçekleştirmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazladır.

Çankırı gezisi esnasında başlıca gezilmesi gereken yerler arasında hiç şüphesiz; Çankırı Kalesi, Çankırı Müzesi, Cendere Höyük, Sakaeli Kaya Mezarları, Tuz Mağarası, Ahşap Köprü ve Ulu Camii yer almaktadır. Çankırı gezilecek yerler açısından çok çeşitliliğe sahip olmasının yanı sıra, mutfağıyla da ilgi çekmeyi başarmakta olan kentler arasındadır. Özellikle; cimcik hamuru çorbası, yaren güveci, sarımsaklı et, yazma çöreği, mıkla, ince ekmek muskası ve tatar hamuru çorbası yöresel yemekleri, Çankırı gezisi esnasında denenmeye değerdir.

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Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

Çankırı, İç Anadolu Bölgesi'nin en mühim tarihi ve jeopolitik noktalarından birine sahiptir. Hitit medeniyetinden, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığa kent olan Çankırı, Ankara ve Kastamonu ile birlikte tarihi açıdan oldukça önemli bir konuma da sahiptir. Bu sebeple de doğal olarak birden fazla tarihi mirası da topraklarında barındırmaktadır. Tarih ve mimari meraklıları için özellikle kültür turizmi açısından oldukça cezbedici olan Çankırı'da, görülmesi gereken tarihi turistik mekanlar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Çankırı Kalesi
  • Sakaeli Kaya Mezarları ve Peri Bacaları
  • Cendere Salman Höyük
  • Hüyük Yeraltı Şehri
  • Çankırı Evleri
  • Saat Kulesi - Çan Kulesi
  • Tarihi İstiklal Yolu
  • Buğday Pazarı Medresesi
  • Çivitçioğlu Medresesi
  • Bayramören Tarihi Ahşap Köprü
  • Akbaş Köyü Köprüsü
  • Sultan Süleyman Camii
  • Taş Mescid
  • Pir-i Sani Türbesi
  • Hacı Murad-ı Veli Türbesi
  • Çankırı Müzesi
  • Tarihi Çamaşırhane Müzesi
  • Koca Meşe

Çankırı Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

Çankırı'da, Neolitik Çağ'dan günümüze kadar kesintisiz bir şekilde tarihsel sürecin ilerlediği ve yaşamın var olduğu bilinmektedir. Bu durum ise Çankırı ilinin tarihsel ve kültürel açıdan birikimini artırmada rol oynamıştır.

Kültür turizminin ilerlemesine sebep olan tüm bu etkenlerin yanı sıra Çankırı, doğal alanları ve ormanlarıyla da; doğa turizmi için elverişli şehirlerden bir tanesidir. Hem İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Çankırı'da, hem de İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan çevre illerinde kesinlikle görülmesi gereken ve de gezilecek doğal mekanlar bulunmaktadır. Çankırı çevresi gezilecek doğal mekanlar şu şekilde çeşitlendirilebilir;

  • Tuz Mağarası
  • Alpsarı Göleti (Korgun)
  • Kırkpınar Yaylası
  • Bozan Yaylası
  • Ilgaz Kayak Merkezi
  • Ilgaz Dağı Milli Parkı
  • Büyük Yayla
  • Balıklı Göl
  • Çavundur Kaplıcaları
  • Kenbağ Tabiat Parkı
  • Kadın Çayırı Tabiat Parkı
  • Osman Gölü
  • Karaören Göleti
  • Bülbül Pınarı Mesire Alanı
  • Derbent Mesire Alanı
  • Çerkeş Orman Fidanlığı Mesire Alanı
  • Yapraklı Büyük Yayla
  • Ankara ve Kastamonu gibi çevre iller
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