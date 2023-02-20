Çankırı Gezilecek Yerler 2023 - Çankırı’da Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Çankırı'da Gezilecek Yerler

Büyük bölümü harika ormanlarla kaplı olan Çankırı ili, yaz aylarında özellikle gezginlik faaliyeti yürüten kişilerce ziyaret edilmek istenen kentlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel dönemlerde, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi çok önemli medeniyetlere de kent olmuş olan Çankırı birçok gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere, mekanlara ve alanlara sahiptir. İşte, Çankırı'da gezilecek yerler;

Tuz Mağarası

Çankırı Kalesi

Çankırı Müzesi

Sakaeli Kaya Mezarları

Çankırı Evleri

Balıklı Göl

Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü

Cendere (Salman) Höyük

Ulu Camii

Buğday Pazarı Medresesi

Koca Meşe

Alpsarı Göleti

Çankırı Tarihi Çamaşırhane Müzesi

Kırkpınar Yaylası

Ilgaz Dağı Milli Parkı

Yapraklı Büyük Yayla

Ilgaz Bozan Kaplıcası

Eldivan Bülbül Pınarı

Sakaeli Peri Bacaları

Akbaş Köyü Köprüsü

İndağı Kaya Mezarları

Hüyük Yeraltı Şehri

Taş Mescid

Çankırı Saat Kulesi

Çivitcioğlu Medresesi

Kadınçayırı Tabiat Parkı

Taş Mektep

Cam Seyir Teras

Tarihi Karataş Hamamı

Hazım Dağlı Tabiat Parkı

Çankırı Gezilecek Yerler

Çankırı'ya tarihteki ilk yerleşimlerin milattan önce 7000-5000 yılları arası olduğu tahmin edilmektedir. Frig, Hitit, Pers, Kimmer, Roma, Bizans, Selçuk, Danişment, Candarlı ve Osmanlı gibi medeniyetlerin hakimiyetlerinde de var olan Çankırı ayrıca Büyük İskender'in hükümdarlığını da görmüştür. Bu sayede tarihi açıdan oldukça çeşitli olan kent, bir yandan da mevsimsel değişimlerinin getirisi olarak eşsiz bir doğaya sahiptir. Bu sebeplerden ötürü, Çankırı'ya gerek kültür turizmi için, gerek ise doğa turizmi için ziyaret gerçekleştirmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazladır.

Çankırı gezisi esnasında başlıca gezilmesi gereken yerler arasında hiç şüphesiz; Çankırı Kalesi, Çankırı Müzesi, Cendere Höyük, Sakaeli Kaya Mezarları, Tuz Mağarası, Ahşap Köprü ve Ulu Camii yer almaktadır. Çankırı gezilecek yerler açısından çok çeşitliliğe sahip olmasının yanı sıra, mutfağıyla da ilgi çekmeyi başarmakta olan kentler arasındadır. Özellikle; cimcik hamuru çorbası, yaren güveci, sarımsaklı et, yazma çöreği, mıkla, ince ekmek muskası ve tatar hamuru çorbası yöresel yemekleri, Çankırı gezisi esnasında denenmeye değerdir.