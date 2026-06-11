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Canlı Altın Fiyatları 11 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:50
Canlı Altın Fiyatları 11 Haziran 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Yatırımcıların gözü kulağı anlık piyasa verilerinde. 11 Haziran 2026 canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons bazlı değişimlerle güne başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel alış-satış rakamları.