Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

Gram altın, 28 Mart 2025 itibariyle 3.756,57 ₺'den alıcı buluyor. Piyasadaki dalgalanmalara göre değişen altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı planlayanlar için gündemde. Yatırımcılar ve alıcılar için önemli olan bu fiyatlar, piyasada yaşanan hareketlilik ile birlikte dikkatle takip ediliyor. İşte, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...