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Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:22
Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!
28 Mart 2025 itibariyle altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kapalıçarşı verilerine göre, gram altın alış fiyatı 3.756,57 ₺ olarak işlem görüyor. Bugün altın yatırımcıları ve alıcıları, fiyatların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Özellikle gram altın, yatırımcılar için tercih edilen bir seçenek olmaya devam ederken, diğer altın türlerindeki fiyatlar da takip ediliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?