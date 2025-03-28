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Haberler Yaşam Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:22

Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

28 Mart 2025 itibariyle altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kapalıçarşı verilerine göre, gram altın alış fiyatı 3.756,57 ₺ olarak işlem görüyor. Bugün altın yatırımcıları ve alıcıları, fiyatların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Özellikle gram altın, yatırımcılar için tercih edilen bir seçenek olmaya devam ederken, diğer altın türlerindeki fiyatlar da takip ediliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

Gram altın, 28 Mart 2025 itibariyle 3.756,57 ₺'den alıcı buluyor. Piyasadaki dalgalanmalara göre değişen altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almayı planlayanlar için gündemde. Yatırımcılar ve alıcılar için önemli olan bu fiyatlar, piyasada yaşanan hareketlilik ile birlikte dikkatle takip ediliyor. İşte, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.756,57

SATIŞ(TL) 3.757,08

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Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.153,00

SATIŞ(TL) 6.210,00

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Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 24.820,00

SATIŞ(TL) 25.195,00

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Altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mart bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.074,11

SATIŞ(USD) 3.074,49

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