Canlı altın fiyatları takip ekranı: 11 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dün açıklanan FED faiz kararı sonrası, iki haftadır yön arayışında olan altın fiyatları araştırma konusu oldu. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan aralık ayı faiz kararı da bu seyirde yol gösterici olacak. Peki, 11 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları anlık takip ekranı;