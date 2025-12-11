Canlı altın fiyatları takip ekranı: 11 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:58

Yılın son faiz kararı öncesi yatırımcıların gözleri altın fiyatları canlı takip ekranına çevrildi. Yeni yıldan önce altın alım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Aralık 2025 anlık alış satış rakamları.

Dün açıklanan FED faiz kararı sonrası, iki haftadır yön arayışında olan altın fiyatları araştırma konusu oldu. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan aralık ayı faiz kararı da bu seyirde yol gösterici olacak. Peki, 11 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları anlık takip ekranı;

ALTIN FİYATLARI - 9 ARALIK 2025

9 Aralık 2025 Pazartesi gününe ilişkin verilerle, saat 07:00 itibarıyla gram altının alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.771,53

SATIŞ: 5.772,31

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.455,00

SATIŞ: 9.549,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.292,92

Satış: 5.532,33

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.957,00

Satış: 19.093,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 38.544,00

SATIŞ: 39.125,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 37.675,00

SATIŞ: 38.039,00