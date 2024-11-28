Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilememişti. O dönem kimliği de belirlenememişti. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği tespit edilemedi ölüm şekli de belirlenemedi.