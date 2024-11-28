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Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:10

Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda bulunan cansız bedenin 5 yaşındaki Melike Eşiyok'a ait olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde minik kızın kardeşinin, öğretmenine "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" sözleri üzerine öğretmen şikayette bulundu. 5 yaşındaki çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi Meryem Ataman Eşiyok ve babanın arkadaşı Zehra Ö. Tutuklandı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 yaşındaki çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi Meryem Ataman Eşiyok ve babanın arkadaşı Zehra Ö.'yü gözaltına aldı.

Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken babanın çocuk bakımsızlıktan öldü bende baraja attım dediği öne sürüldü. Şüphelilerden alınan kan örnekleri ile 2018 yılında bulunan cesetin DNA'sı da karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildikler mahkemece tutuklandı.

Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!

5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilememişti. O dönem kimliği de belirlenememişti. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği tespit edilemedi ölüm şekli de belirlenemedi.

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