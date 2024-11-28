Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
11:10
Cansız bedeni gölde bulunmuştu: Minik Melike’nin babası, üvey annesi ve öz annesi tutuklandı!
İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda bulunan cansız bedenin 5 yaşındaki Melike Eşiyok'a ait olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde minik kızın kardeşinin, öğretmenine "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" sözleri üzerine öğretmen şikayette bulundu. 5 yaşındaki çocuğun babası Cahit Eşiyok Annesi Meryem Ataman Eşiyok ve babanın arkadaşı Zehra Ö. Tutuklandı. İşte detaylar…