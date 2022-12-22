TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 kadrosu şekilleniyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek açıklıyor. Ilıcalı'nın son paylaşımına göre, şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Cansu Tuman da Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alacak. Bu gelişme sonrası Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında soruları yarışmanın sıkı takipçilerinin gündeminde yer alırken ünlü ismin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Cansu Tuman hakkında ayrıntılı bilgiler.