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Haberler Yaşam Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 22:12

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 kadrosu şekilleniyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek açıklıyor. Ilıcalı'nın son paylaşımına göre, şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Cansu Tuman da Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alacak. Bu gelişme sonrası Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında soruları yarışmanın sıkı takipçilerinin gündeminde yer alırken ünlü ismin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Cansu Tuman hakkında ayrıntılı bilgiler.

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 için nefesler tutuldu. Yeni sezon yarışmacıları birer birer netleşmeye başladı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, son paylaşımında Teşkilat dizisinde Celine karakterine hayat veren Cansu Tuman'ın da yeni sezonda yarışacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası izleyiciler, Cansu Tuman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Cansu Tuman hakkında merak edilenler.

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

SURVİVOR 2023 KADROSU NETLEŞİYOR!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 sezonu için geri sayım resmen başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Ilıcalı, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosunda olacağını duyurmuştu.

Ilıcalı, son paylaşımında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın da yeni sezon kadrosunda yer alacağını duyurdu.

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Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

CANSU TUMAN KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencisidir. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan güzel oyuncu, Moleküler Biyoloji eğitimi almıştır.

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

Ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisin'de oyunculuk eğitimi alan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde aldığı küçük rollerle geçmiştir.

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli? Teşkilat’ın yıldızı Cansu Tuman Survivor 2023 yarışmacıları arasında!

Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Yemin, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır

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