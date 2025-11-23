ÇARPINTI 11. BÖLÜM İZLE: 23 Kasım Star TV ile Çarpıntı yeni bölüm HD izleme ekranı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 18:03

Star TV'nin sevilen yapımı Çarpıntı, izleyicileri derinden etkileyen bir öyküyle ekranlara geliyor. Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in başrolleri paylaştığı dizide, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayat mücadelesi merkeze alınıyor. Farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin beklenmedik şekilde birbirine bağlanan hikâyesi, bölüm boyunca güçlü duygularla aktarılıyor. İşte Çarpıntı'nın 11. bölümünü izleyebileceğiniz ekran…

Star TV'nin beğenilen dizisi Çarpıntı, 11. bölümüyle 23 Kasım Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in yer aldığı yapım, merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Çarpıntı'nın Star TV'de yayınlanacak 11. bölümünü izleyebileceğiniz bağlantı ekranı…

ÇARPINTI 11. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi 11. bölümü yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Aras ile Serkan'ın karşı karşıya geldiği silahlı çatışma büyük bir felakete dönüşür.

Ortalığın karışmasıyla birlikte Solak Rıza ve adamları duruma müdahale eder; bu sayede Aras ve Aslı kaçmayı başarır. Ancak hiçbir şey bitmiş değildir.

Reyhan, öfke içinde Halit'in yanına gidip hesap sorarken, Aslı'dan gelen telefonla kısa bir rahatlama yaşar.

