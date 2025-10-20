Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çarpıntı 7. Bölüm 1. Fragmanı l Kızımla Buluşma Vakti... Çarpıntı yeni bölüm tanıtımı yayında!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 06:15

Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Çarpıntı için 7. bölüm heyecanı başlıyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler ve olayların yönü merak konusu oldu. Başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın yer aldığı dizide, gelecek hafta ekranda neler yaşanacak? İşte Star TV'den Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen detaylar...

Çarpıntı dizisinin son bölümünün ardından izleyiciler, gelecek 7. bölümün fragmanını merak etmeye başladı. Yeni fragmanın, karakterlerin yaşayacağı sürpriz olaylara dair ipuçları vermesi bekleniyor. Peki, Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragman linki için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti/fragmanlar

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşanan büyük trajedinin ardından ortalık tamamen karışır.

Emre ve Aslı hastanede yüzleşirken, konuşmalarına kulak misafiri olan Reyhan, Aslı ile Aras arasında geçen her şeyi öğrenir.

Öte yandan, Aras ve Emre'nin kavgasına sebep olan olayın Aslı'dan kaynaklandığını öğrenen Figen, net bir şekilde Aslı'yı uyarır ve oğlundan uzak durmasını söyler.

