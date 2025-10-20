Haberler
Yaşam
Çarpıntı 7. Bölüm 1. Fragmanı l Kızımla Buluşma Vakti... Çarpıntı yeni bölüm tanıtımı yayında!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 06:15
Çarpıntı 7. Bölüm 1. Fragmanı l Kızımla Buluşma Vakti... Çarpıntı yeni bölüm tanıtımı yayında!
Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Çarpıntı için 7. bölüm heyecanı başlıyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler ve olayların yönü merak konusu oldu. Başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın yer aldığı dizide, gelecek hafta ekranda neler yaşanacak? İşte Star TV'den Çarpıntı yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen detaylar...