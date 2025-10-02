Çay İle İlgili Sözler - En Güzel, Komik, Kısa, Uzun Anlamlı Çay Sözleri

UZUN ÇAY SÖZLERİ

"Gün boyunca koşturup durduğum hayatın içinde, en büyük kaçışım bir fincan çay ve dost sohbeti oldu. Her yudumda hem huzur buldum hem de kendimi yeniden hatırladım."

"Çay, yalnızca bir içecek değildir; o, sabırla demlenmiş bir zaman, sıcak bir dost, ve bazen de kelimelerin yetmediği yerde duyguların tercümanıdır."