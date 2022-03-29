ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi başvuruları 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise kura çekiminin ardından ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi belli olacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına işçi alımı yapılacağı daha öncesinde duyurulmuştu. Kura çekimi ise 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleştirilecek. Peki; ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçları ve ayrıntılar!