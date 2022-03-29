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Haberler Yaşam ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 09:17

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi başvuruları 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise kura çekiminin ardından ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi belli olacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına işçi alımı yapılacağı daha öncesinde duyurulmuştu. Kura çekimi ise 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleştirilecek. Peki; ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2022 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçları ve ayrıntılar!

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. İsim listesinin açıklanmasını bekleyenler "ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak olan geçici işçiler Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek. Peki; ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi 2022 detayları!

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.' denildi.

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün saat kaçta başlıyor? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
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