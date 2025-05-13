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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:28
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÇAYKUR, mevsimlik işçi alımı için başvuru sürecini tamamlamasının ardından kura çekimi ile işe alımlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, başvurular tamamlandıktan sonra belirli bir tarihte kura çekimi yapılacak ve bu kura ile işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?