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Haberler Yaşam ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:28

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR, mevsimlik işçi alımı için başvuru sürecini tamamlamasının ardından kura çekimi ile işe alımlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, başvurular tamamlandıktan sonra belirli bir tarihte kura çekimi yapılacak ve bu kura ile işe alımlar gerçekleştirilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte belli olacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 9 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla işçi alımı başvurularını resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden veya İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla almaya başladı. 1500 kişilik alım için başvurular yapılabiliyor. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı için noter huzurunda yapılacak kura çekimi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları, ÇAYKUR'un resmi web sitesinde ilan edilecektir.

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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR

931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
- Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye),

- 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi,

- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi,

- Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi,

- Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi,

- Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi olmak üzere 1.500 işçi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: ÇAYKUR 1.500 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
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