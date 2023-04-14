Haberler Yaşam 1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:57

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alımı kurası 14 Nisan bugün çekiliyor. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yer alan 49 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Yılın belli dönemlerinde personel alımı gerçekleştiren kuruma başvurularda ilgi oldukça yoğun. ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Yedek ve asil adaylar nihai isim listesi ile araştırılıyor. İşte, 2023 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı…