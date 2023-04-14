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Haberler Yaşam 1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:57

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alımı kurası 14 Nisan bugün çekiliyor. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yer alan 49 fabrikada çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylar, ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Yılın belli dönemlerinde personel alımı gerçekleştiren kuruma başvurularda ilgi oldukça yoğun. ÇAYKUR kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Yedek ve asil adaylar nihai isim listesi ile araştırılıyor. İşte, 2023 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı…

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura çekilişi gündemdeki yerini aldı. Karadeniz bölgesinde oldukça ilgi gören alımlar için heyecan dorukta. Resmi internet sitesinde son dakika duyuruları takip ediliyor. Sabah saat 09.00'da başlayan kuralar adayların gündeminde. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden isim listesi sorgulanıyor. Peki, 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura çekilişi 14 Nisan 2023 tarihinde sabah saat 09.00'da başladı. Çekilişin ardından sonuçlar belli oldu ve adaylar ile paylaşıldı.

İşte, kura sonuç ekranı:

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1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

2023 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI

- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.

-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.

-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.

-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.

-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.

-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.

-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.

-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.

1365 ÇAYKUR kura sonuçları sorgulama ekranı: 2023 ÇAYKUR mevsimlik işçi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

-ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.

-ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.

-ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.

-DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.

-ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.

-FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.

-GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.

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