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Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
16:31
Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?
Sylvester Stallone yönetmenliğinde ve başrolünde ortaya çıkan Cehennem Melekleri filmi konusu ile aksiyon türünde bir hikaye anlatıyor. Aksiyon dolu hikayelerin en sert karakterleri aynı filmde toplanıyor. Orijinal adıyla The Expendables'da Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke ve Eric Roberts gibi isimler yer alıyor. İşte, 2010 yapımı Cehennem Melekleri oyuncuları: