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Haberler Yaşam Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:31

Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?

Sylvester Stallone yönetmenliğinde ve başrolünde ortaya çıkan Cehennem Melekleri filmi konusu ile aksiyon türünde bir hikaye anlatıyor. Aksiyon dolu hikayelerin en sert karakterleri aynı filmde toplanıyor. Orijinal adıyla The Expendables'da Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke ve Eric Roberts gibi isimler yer alıyor. İşte, 2010 yapımı Cehennem Melekleri oyuncuları:

Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?

Cehennem Melekleri konusu ile bir grup paralı askerin hikayesini anlatıyor. Filme televizyon ekranlarında denk gelenler yapıma dair detayları arama motorlarında araştırıyor. İşte, Cehennem Melekleri oyuncuları:

Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?

CEHENNEM MELEKLERİ KONUSU

Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor. Yeni misyonları sebebiyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Akabinde ekip kendini büyük bir yanılsama ve ihanet içinde bulur.

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Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?

Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde bu ekip çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlar. Bu kardeşler takımını yok etmek adına onları bu görevin içine sokmuş olan ve geleceklerini tehdit eden kişiye karşı mücadele başlamıştır.

Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?

CEHENNEM MELEKLERİ OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Jason Statham

Jet Li

Dolph Lundgren

Randy Couture

Mickey Rourke

Bruce Willis

Cehennem Melekleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cehennem Melekleri filmi ne zaman çekildi?