Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:47

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

Celal Al geçtiğimiz günlerde yaşadığı olaylar gündeme geldi. ABD'deki Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü sebebiyle düzenledikleri protestoda Celal Al da hedef oldu. Diriliş Ertuğrul'un önde gelen oyuncularından biri olan Celal Al, protestocuların önüne geçip bozkurt işareti yaptı. Yaptığı hareket sosyal medyada büyük gündem oldu. Daha önce Celal Al'ı tanımayan insanlar, Celal Al'ın hayatı hakkında araştırmalarda bulundu. Peki, Celal Al hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte Celal Al'ın hayatı…