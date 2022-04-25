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Haberler Yaşam Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:47

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

Celal Al geçtiğimiz günlerde yaşadığı olaylar gündeme geldi. ABD'deki Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü sebebiyle düzenledikleri protestoda Celal Al da hedef oldu. Diriliş Ertuğrul'un önde gelen oyuncularından biri olan Celal Al, protestocuların önüne geçip bozkurt işareti yaptı. Yaptığı hareket sosyal medyada büyük gündem oldu. Daha önce Celal Al'ı tanımayan insanlar, Celal Al'ın hayatı hakkında araştırmalarda bulundu. Peki, Celal Al hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte Celal Al'ın hayatı…

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York şehrinde Ermenilerin provokasyonuna karşı Celal Al'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Ermeni protestocuların karşısına Türk bayrağıyla dikilip bozkurt hareketi yapan Celal Al'ın hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. New York Konsolosluğu önünde Türk bayrağıyla bozkurt işareti yaparak "Ne mutlu Türküm Diyene!" sözlerini haykırdı. Peki, Celal Al nereli? İşte detaylar…

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

CELAL AL KİMDİR?

1982 yılın doğan Celal Al, Artvinlidir. Kendisi 185 cm boyunda, 87 kilodur.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

CELAL AL OYNADIĞI DİZİLER

İlk olarak 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da oyunculuk kariyerine başlayan Celal Al, asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinin Abdurrahman Alp karakterini canlandırarak yapmıştır.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

Diriliş Ertuğrul dışında Kuruluş: Osman ve Fetih 1453 yapımlarında da görev aldı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Kimdir, kaç yaşında? Celal Al’ın hayatı ve oynadığı diziler

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