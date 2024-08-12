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Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:50

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe gündemde. ASELSAN Türkiye'nin savunma sanayindeki geliştirdiği hava teknoloji ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. GÖKBERK adlı lazer silahı son günlerde yerli ve milli olmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin özellikleri nelerdir, GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir?

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla Türkiye'nin geliştirdiği yeni teknoloji hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin detayları paylaşıldı. Çelik Kubbe'ye ait detayların paylaşılmasının ardından Gökberk adlı lazer silahı da araştırılmaya başlandı. Peki, Çelik Kubbe nedir, özellikleri nelerdir?

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

GÖKBERK LAZER SİLAHI ÖZELLİKLERİ

GÖKBERK, lazer teknolojisini kullanarak yüksek hassasiyetle hedeflere kilitlenebilen ve bunları etkisiz hale getirebilen bir sistemdir. Bu silah, özellikle insansız hava araçları (İHA), füzeler ve diğer hava tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Lazer silahları, geleneksel mermi veya füzeler yerine, enerji ışınları kullanarak hedefi vurur ve bu sayede anında ve doğrudan etki sağlar.

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ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

GÖKBERK sistemi, İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor, en az 5 kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da işlevsel imhasını sağlıyor. Sistem, tüm bu alt sistemleri 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiriyor.

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

ÇELİK KUBBE NE İŞE YARAR?
Hava savunma sahasında Türkiye'nin koruma kalkanı olarak adlandırılabilecek Çelik Kubbe'nin detayları arasında Gökberk lazer silahı ilgi çekiyor. İşte silahın özellikleri:
GÖKBERK, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden biridir. GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi. ASELSAN, GÖKBERK lazer silahını, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla tasarlamıştır. Bu silah sistemi, ASELSAN'ın geliştirdiği diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmekte, böylece kapsamlı bir savunma ağı oluşturulmaktadır.

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!
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