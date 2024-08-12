ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!

GÖKBERK LAZER SİLAHI ÖZELLİKLERİ

GÖKBERK, lazer teknolojisini kullanarak yüksek hassasiyetle hedeflere kilitlenebilen ve bunları etkisiz hale getirebilen bir sistemdir. Bu silah, özellikle insansız hava araçları (İHA), füzeler ve diğer hava tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Lazer silahları, geleneksel mermi veya füzeler yerine, enerji ışınları kullanarak hedefi vurur ve bu sayede anında ve doğrudan etki sağlar.