Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:50
ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ: GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte yeni lazer silahımız!
Türkiye'nin yerli teknolojiyle geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe gündemde. ASELSAN Türkiye'nin savunma sanayindeki geliştirdiği hava teknoloji ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. GÖKBERK adlı lazer silahı son günlerde yerli ve milli olmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. Hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin özellikleri nelerdir, GÖKBERK savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir?