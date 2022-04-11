Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu kimdir?

3 Mart 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası gündeme oturdu. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "İntiharından şüpheliyim" diyerek kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini dile getirmişti. Bilindiği üzere cinayet geniş yankı uyandırmış olayın detayları sürekli sorgulanır hale gelmişti. Yeniden gündem olan cinayetin perde arkası aralanıyor. Peki Cem Garipoğlu öldü mü, ölmedi mi, yaşıyor mu? Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu kimdir?