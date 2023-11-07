SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı sorusu son dakika gelen haberlerle birlikte aratılmaya başlandı. Münevver Karabulut'u canice öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilen Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Uzun süredir Garipoğlu'nun ölümü vatandaşlar tarafından inanılır bir gerçeklik gibi algılanırken, iddiaları temizlemek için Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılıp DNA eşleştirmesi yapılmasını istedi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? İşte, Münevver Karabulut cinayeti hakkında son dakika gelişmeler