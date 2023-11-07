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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 14:42

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı sorusu son dakika gelen haberlerle birlikte aratılmaya başlandı. Münevver Karabulut'u canice öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilen Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. Uzun süredir Garipoğlu'nun ölümü vatandaşlar tarafından inanılır bir gerçeklik gibi algılanırken, iddiaları temizlemek için Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılıp DNA eşleştirmesi yapılmasını istedi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? İşte, Münevver Karabulut cinayeti hakkında son dakika gelişmeler

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor mu, son durum ne soruları yanıt arıyor. Zamanında Münevver Karabulut cinayetine yardım etmesi suçuyla tutuklanan Cem'in babası Nida Garipoğlu, oğlunun mezarının açılmasını talep etti.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Bu kez Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılması için dilekçe vererek talepte bulundu.

Yazılı ve görsel medyada Garipoğlu ailesinin gerçek dışı ithamla toplum tarafından linç edildiği belirtilen dilekçede, Cem Garipoğlu'nun mezarının yeniden açılıp "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" ile gerçeğin ortaya çıkarılması talep edildi.

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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

9 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞTİ

akırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

MEZARIN AÇILMAMASINA İLİŞKİN MEŞRU GEREKÇE KALMAMIŞTIR

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak "Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması." şeklinde konuştu. Epözdemir sözlerine, "Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cem Garipoğlu'nun babası bugün bir dilekçe verdi. Bu dilekçede onlar da mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını, DNA örneklerinin alınmasını, bu konuda kamu vicdanı ve kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bize göre artık mezarın açılmamasına ilişkin hiçbir makul meşru gerekçe kalmamıştır. Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması." şeklinde devam etti.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

MÜNEVVER'İN BABASI SABAH'A KONUŞTU

Süreyya Karabalut'un cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını isteyerek, 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti.

SABAH'a konuşan Münevver'in babası Süreyya Karabalut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum.

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