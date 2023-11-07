SON DAKİKA: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut’un babası konuştu: “Mezar açılsın huzur bulalım”

MEZARIN AÇILMAMASINA İLİŞKİN MEŞRU GEREKÇE KALMAMIŞTIR

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak "Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması." şeklinde konuştu. Epözdemir sözlerine, "Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na Cem Garipoğlu'nun babası bugün bir dilekçe verdi. Bu dilekçede onlar da mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını, DNA örneklerinin alınmasını, bu konuda kamu vicdanı ve kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bize göre artık mezarın açılmamasına ilişkin hiçbir makul meşru gerekçe kalmamıştır. Burada yapılması gereken tek şey artık bu mezarın açılması." şeklinde devam etti.