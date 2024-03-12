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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:46
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!
Cem Garipoğlu, 2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice katletmişti. Türkiye'yi sarsan cinayette, 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, tutulduğu koğuşta intihar etmişti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken savcılık da harekete geçti. Dosyaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi!