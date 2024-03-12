Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:46

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

Cem Garipoğlu, 2009 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice katletmişti. Türkiye'yi sarsan cinayette, 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, tutulduğu koğuşta intihar etmişti. Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken savcılık da harekete geçti. Dosyaya bilirkişi atayan savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi!

Mustafa Sait ÖZKAN
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

Türkiye'yi sarsan cinayet, 3 Mart 2009'da yaşandı. Cem Garipoğlu, İstanbul Bahşeşehir'deki lüks villasına çağırdığı 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürüp cesedini parçalara ayırdı.

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

197 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU!

Parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 197 gün boyunca kaçtı. Kendi isteğiyle teslim olan caninin 10 Ekim 2014'te koğuşunda intihar ettiği açıklandı. Ancak Karabulut ailesi, cenazenin Cem Garipoğlu'na ait olup olmadığının tespiti amacıyla mezarın açılması için savcılığa başvuru yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

Konuyla ilgili dava sürerken Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması için soluğu savcılıkta aldı. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailelerinin 'Mezar açılsın' talebi üzerine önemli bir gelişme yaşandı.

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti: Otopsi görüntüleri izlenecek!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiği de öğrenilirken, dosyaya geçtiğimiz ay bilirkişi atandığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

SON DAKİKA