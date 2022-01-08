Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Güz Bitiği gibi şiirlerin babası Cemal Süreya, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Usta şairin hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiye erişmek isteyenler, Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi sorularına yanıt arıyor. Doğum adı Cemalettin Seber olan, şair, yazar, devlet memuru ve çevirmen kimlikleri bulunan yetenekli şairin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı…