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Haberler Yaşam Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı
Giriş Tarihi: 08.01.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 23:08

Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Güz Bitiği gibi şiirlerin babası Cemal Süreya, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Usta şairin hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiye erişmek isteyenler, Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi sorularına yanıt arıyor. Doğum adı Cemalettin Seber olan, şair, yazar, devlet memuru ve çevirmen kimlikleri bulunan yetenekli şairin hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı…

Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

Cemal Süreya, bugün ölüm yıl dönümü dolayısıyla edebiyatseverler tarafından mercek altına alınıyor. Kendisini daha iyi tanımak, şiirleri ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi gibi sorulara yanıt arıyor. Yaşadığı dönemde hem başarılı kalemi hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren usta şair, ölümünden yıllar sonra da araştırmaların merkezinde yer alıyor. İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı hakkında merak edilenler.

Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

CEMAL SÜREYA KİMDİR?

Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya (1931, Erzincan - 9 Ocak 1990, İstanbul), Türk şair, yazar ve çevirmendir. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında başlamıştır.

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Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

CEMAL SÜREYA ESERLERİ

Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de yazmıştır. Eserlerinde en sık işlediği temalar aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetikadır. Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çevirmiştir. Onüç Günün Mektupları (1990) dışında hiçbir yazısı veya şiiri, dergi ve gazetede yayımlanmadan kitaba dönüşmemiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Süreya, Papirüs dergisini çıkarmış ve bu dergide edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullanmıştır.

Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

CEMAL SÜREYA HAYATI VE ÖLÜMÜ

Dört defa evlenen Süreya'nın, bunların dışında "Üvercinka" ve Tomris Uyar dâhil birçok kişiyle ilişkisi ve evliliklerinden iki çocuğu olmuştur. Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullanmış, çocukken kendisine verdiği "Cemal Süreyya" adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu adındaki "y" harflerinden birini atmıştır. Süreya, kalp spazmı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 9 Ocak 1990'da girdiği şeker koması sonucu vefat etmiş, cenazesi 11 Ocak'ta Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Cemal Süreya kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, adını neden değiştirdi? İşte en güzel Cemal Süreya şiirleri, sözleri ve hayatı

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap Listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonra kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.

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