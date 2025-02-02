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Haberler Yaşam Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:03

Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?

Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla giriş yaptığımız şubat ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi öngörülüyor. Öte yandan, baharın müjdecisi olan cemre düşmesi hadisesinin şubat ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihleri merak edenler, cemre ne zaman düşüyor sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, ilk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek? İşte detaylar.

Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?

Halk takviminde önemli bir yer tutan ve baharın müjdecisi olduğuna inanılan cemre düşme hadisesi için araştırmalar hız kazandı. Şubat ayını işaret eden cemre düşme tarihleri ile ilgili olarak cemre ne zaman düşüyor sorusu yanıt arıyor. İşte; ilk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek sorularının yanıtı.

Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

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Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?

2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?

CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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