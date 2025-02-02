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Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
16:03
Cemre ne zaman düşüyor? İlk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek?
Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla giriş yaptığımız şubat ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi öngörülüyor. Öte yandan, baharın müjdecisi olan cemre düşmesi hadisesinin şubat ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihleri merak edenler, cemre ne zaman düşüyor sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, ilk cemre düştü mü, havaya, toprağa ve suya ayın kaçında düşecek? İşte detaylar.