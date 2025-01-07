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Haberler Yaşam Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:47

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Biyografik, tarihi, romantik türlerindeki savaş filmi bu akşam yayında. Cengiz Han Destanı konusu ile tarihin en kudretli hükümdarlarından birinin yaşamına odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov oturuyor. Moğol üçlemesinin ilk filmi televizyon ekranlarında. Peki; Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Mongol The Rise of Genghis Khan orijinal ismiyle yayımlanan film konusuyla dikkat çekiyor. Beyazperdeden sonra televizyonda takip edilen yapım için ekran başında yerler alındı. 2008 yapımı filme dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları...

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CENGİZ HAN DESTANI KONUSU

"Moğol" üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir.

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Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin'i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI

Tadanobu Asano

Khulan Chuluun

Honglei Sun

Amadu Mamadakov

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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