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Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:47
Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Cengiz Han Destanı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Biyografik, tarihi, romantik türlerindeki savaş filmi bu akşam yayında. Cengiz Han Destanı konusu ile tarihin en kudretli hükümdarlarından birinin yaşamına odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov oturuyor. Moğol üçlemesinin ilk filmi televizyon ekranlarında. Peki; Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?