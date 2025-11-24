CENNETİN ÇOCUKLARI 11. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izleme ekranı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:36

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları, Soner Caner'in yönetmenliğinde, sıcak ve samimi bir aile hikâyesi sunuyor. 11. bölümde yaşanacak yeni gelişmeler, karakterlerin hayatında dönüm noktaları yaratacak ve izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak. İşte Cennetin Çocuklarının merakla beklenen bu bölümüne dair tüm detaylar ve izleme yolları…

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizi, sokak yaşamından gelen bir mafya üyesinin, sevgi ve bağlarla örülü bir aile ortamında kendi kimliğini keşfetme hikâyesini konu alıyor. İşte Cennetin Çocukları 11. bölümü izleme ekranı...

CENNETİN ÇOCUKLARI 11. BÖLÜM İZLE

24 Kasım 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İskender, en büyük düşmanı Reşat'ı aniden karşısında bulur. Gerçek kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya kalan İskender, intikamını alabilecek midir?

Adem, Sezen'i kaçırabilmiştir ancak şimdi saklanmak zorundadırlar. Şeref ve Mümtaz onları bulabilecekler midir? Baytar Ahmet, çocuklarını onlardan koruyabilecek midir?

İskender ve Gönül, birbirlerine olan duygularını itiraf etmiştir. Muhsin şimdi ne yapacaktır? Hayatını berbat eden adamla kızının beraber olmasına müsaade edecek midir?