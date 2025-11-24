CENNETİN ÇOCUKLARI 11. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Cennetin Çocukları yeni bölüm izleme ekranı

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizi, sokak yaşamından gelen bir mafya üyesinin, sevgi ve bağlarla örülü bir aile ortamında kendi kimliğini keşfetme hikâyesini konu alıyor. İşte Cennetin Çocukları 11. bölümü izleme ekranı...