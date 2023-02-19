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Haberler Yaşam Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 17:00

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi için geri sayım başladı. Biyografi türündeki film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ''Cep herkülü'' lakaplı efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Bir başarı öyküsünü ele alan yapımı daha önce izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerleri merak ediyor. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte gişede büyük ilgi gören Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile ilgili tüm merak edilenler…

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu konusu ve oyuncuları bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun gibi önemli isimlerin yer aldığı yapım, 50 yaşındayken hayata gözlerini yuman dünya ve Türk halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını ele alıyor. Filmin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçen Süleymanoğlu, olimpiyatlarda dünya rekoru kırmıştı. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair ayrıntılı bilgiler.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da gerçekleşti.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor.

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

Yetkin Dikinciler

Selen Öztürk

Gürkan Uygun

Uğur Güneş

İsmail Hacıoğlu

Renan Bilek

Bülent Alkış

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.

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