Haberler Yaşam Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 19.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 17:00

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi için geri sayım başladı. Biyografi türündeki film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ''Cep herkülü'' lakaplı efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Bir başarı öyküsünü ele alan yapımı daha önce izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerleri merak ediyor. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte gişede büyük ilgi gören Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile ilgili tüm merak edilenler…